Zwischen Beuel und Dottendorf : Junge in Bonner Straßenbahn sexuell belästigt

Ein Junge ist am Mittwochabend in einer Bonner Straßenbahn sexuell belästigt worden. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Bonn Ein Junge ist in am Mittwochabend in einer Bonner Straßenbahn sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Opfer und Zeugen.

Ein Junge ist am Mittwochabend in der Stadtbahn 62 sexuell belästigt worden. Er war gegen 17 Uhr von Beuel in Richtung Dottendorf unterwegs, als sich laut Polizei ein erwachsener Fahrgast neben ihn setzte. Eine Zeugin, auf deren Schilderungen die Tatbeschreibung beruht, beobachtete, wie er der offenbar Fremde den Jungen am Bein streichelte und unsittlich berührte. Daraufhin griff die Frau ein und setzte sich mit dem Jungen auf einen anderen Platz. „Als der Unbekannte ihnen folgte, wies ein unbekanntes Pärchen, das ebenfalls auf das Geschehen aufmerksam geworden war, den Mann zurecht“, sagt ein Polizeisprecher.

An der Haltestelle Stadthaus stieg der Junge schließlich aus. Er wurde von dem Pärchen begleitet, das ihn sicher zu seinen Eltern bringen wollte. Der Tatverdächtige verließ, so der bisherige Ermittlungsstand, am Bonner Hauptbahnhof die Bahn. Die couragierte Zeugin informierte kurze Zeit später, nachdem sie die Bahn verlassen hatte, die Polizei.

Ermittlungen der Polizei bislang erfolglos

Sofort leiteten die Beamten des Kriminalkommissariats 12 umfangreiche Ermittlungen ein, die bislang aber erfolglos verlaufen sind. Die Polizei sucht nun nach dem Jungen und seinen Eltern, dem Pärchen sowie weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Der Tatverdächtige wurde von der Zeugin als etwa 35 bis 45 Jahre alt mit langem blonden Haar, weißer FFP2-Maske, orangefarbener Winterjacke, grauer Jeans sowie schwarzen Schuhen beschrieben.