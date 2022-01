Bonner Polizei sucht Tatverdächtige : Junge Männer in der Weststadt attackiert und verletzt

Bonn Verletzungen unter anderem im Gesicht haben zwei junge Männer in der Bonner Weststadt davongetragen. Eine Gruppe Unbekannter soll die beiden zunächst verbal attackiert und dann verprügelt haben.

Zwei Männer sind in der Nacht zu Samstag in der Bonner Weststadt attackiert und verletzt worden. Der 23-Jährige und sein 22-jähriger Begleiter trugen Verletzungen unter anderem im Gesicht davon. Die beiden waren gegen 3.15 Uhr aus Richtung Herwarthstraße in Richtung Endenicher Straße zu Fuß unterwegs, als eine Gruppe Unbekannter sie laut Polizei zunächst verbal angriff, woraus sich ein Streit entwickelt habe. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schubsten und schlugen die Unbekannten die zwei Männer, bis diese zu Boden gingen. Dort schlugen und traten sie weiter auf sie ein.