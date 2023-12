Fahndung nach Tätern läuft Junger Mann in Tannenbusch erschossen

Ein junger Mann ist am Mittwochnachmittag in Bonn-Tannenbusch getötet worden. Das bestätigte die Bonner Polizei am Abend auf GA-Anfrage. Demnach wurde die Leiche des Mannes um kurz vor 17 Uhr im Obergeschoss eines Hotel- und Appartement-Komplexes in der Westpreußenstraße gefunden. Nach GA-Informationen wurde der Mann erschossen.