Für Volt und die CDU Zwei junge Bonner erzählen, warum sie sich politisch engagieren

Politische Überzeugungsarbeit ist bei Gilbert Blüm und Timi Sahrio nicht mehr von Nöten. Obwohl beide nicht einmal 20 Jahre alt sind, haben sie ihre politische Heimat in der CDU und bei Volt schon gefunden und engagieren sich bereits seit mehreren Jahren für ihre Parteien. GA-Redakteur Jonas Dirker haben die Bonner Jungpolitiker erzählt, wieso sie sich für Politik einsetzen, warum die AfD in ihrer Altersgruppe so gut ankommt und welche Ansprüche sie an demokratische Auseinandersetzungen haben. Alle Beteiligten haben sich im Vorfeld des Gesprächs auf das Du geeinigt.