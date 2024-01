Diskussion über Klimaproteste in Bonn Kein Konsens übers Kleben

„Clownerien“ und „infantile Aktionen“ oder ein „Kampf ums Überleben“ und ein „verzweifelter Rettungsversuch“ in einer „planetaren Krise“: In der Bewertung der Klimakrise und der Mittel zu ihrer Bewältigung zieht sich ein tiefer Graben durch die Gesellschaft. Eine ungewöhnlich kontroverse Diskussionsrunde im Rahmen des Bonner Juristischen Forums unter dem provokanten Titel „Kleben fürs Klima oder neue Straßenkriminalität“ zeigte am Mittwochabend eindrucksvoll, wie die fortschreitende Klimakrise in den kommenden Jahren auch zur Großkrise der Gesellschaft und Rechtsordnung ausarten könnte. Von einer Lösung scheinen wir weiter entfernt denn je.