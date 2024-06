Abstimmung im Rat Bonns Kämmerin Heidler kämpft um ihren Job

Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) stößt bei der Berufung eines Parteifreundes zum neuen Bonner Kämmerer auf Widerstand in der Opposition. Dörner hat sich wie berichtet für Michael Fark (Grüne) entschieden, derzeit stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, den sie dem Rat in der Sitzung am 20. Juni zur Wahl vorschlägt. Doch die FDP hat jetzt einen Änderungsantrag eingebracht: Die Fraktion will die amtierende Kämmerin Margarete Heidler behalten.