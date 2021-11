Appell der Stadt an Bürger : So können Sie Obdachlosen in Bonn im Winter helfen

So können Sie Obdachlosen in Bonn im Winter helfen

Bonn Niedrige Temperaturen erhöhen das Risiko für Obdachlose und machen Hilfsangebote umso wichtiger, vor allem weil die Zahl Betroffener angestiegen ist. Die Stadt Bonn ruft nun zu Achtsamkeit auf und verweist auf Anlaufstellen für Sachspenden.

Die Stadt Bonn erinnert deshalb daran, besonders auf bedürftige Personen zu achten und appelliert in einer aktuellen Pressemitteilung an die Solidarität der Bonner Bürgerinnen und Bürger. Unter der Nummer 0228/773333 können Hinweise auf hilfsbedürftige Personen gemeldet werden. Zusätzlich verweist die Stadt auf den dringenden Bedarf an Isomatten und Schlafsäcken für Hilfsbedürftige. Sachspenden können sowohl beim Verein für Gefährdetenhilfe (Am Dickobskreuz 6) als auch bei der Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes (Thomastraße 36) abgegeben werden.