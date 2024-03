Bauarbeiten in Bonn Abwasserkanal am Fritz-Schroeder-Ufer eingebrochen

Am Fritz-Schroeder-Ufer in Bonn ist am Montag zwischen Wachsbleiche und der Straße Rosental ein Stück des städtischen Abwasserkanals eingebrochen. Der Schaden an dem Kanal, der aus dem Jahr 1933 stammt, soll durch Wurzeln von Bäumen und Sträuchern entstanden sein, teilte die Stadt Bonn mit. Dies ergaben erste Untersuchungen, die am Dienstag durchgeführt wurden. Der Druck der Wurzeln auf die Kanalwände habe dazu geführt, dass die Wände auf einer Länge von 2,50 Metern eingebrochen sind.