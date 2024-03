Ibuprofen, Buscopan, Paracetamol und Co. Abgelaufene Medikamente in Bonner Haushalten

Ibuprofen nur im Blister ohne Verpackung und was ist das eigentlich? Starke Schmerzmittel, verordnet vom Hausarzt vor ein paar Jahren. Cremes gegen Hautausschlag, abgelaufen 2019 - kann man sicherlich noch behalten. So in etwa sehen Bonner Hausapotheken aus. Das kann auch Apothekerin und Leiterin der Kaiser-Apotheke Anke Sabine Müller bestätigen. Die 42-Jährige leitet die Apotheke seit 2019. Sie bietet ihrer Kundschaft an, die Hausapotheke vor Ort oder einzelne Medikamente zu checken. „Ein bis zwei mal im Monat beraten wir Kundschaft zu Medikamenten und gehen durch, ob man diese noch nehmen kann“, sagt sie.