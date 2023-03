Restaurierung in Bonn Sanierung der Kapelle auf dem Nordfriedhof soll im August starten

Die Sanierung der Kapelle des Nordfriedhofes soll im August beginnen. Das teilte die Stadt Bonn auf eine Anfrage der CDU-Fraktion in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Bonn mit. Die Fertigstellung sei demnach für Mitte 2024 geplant. Wie berichtet hatte der Stadtrat am 22. September 2022 beschlossen, die Kapelle zu restaurieren und umzubauen. Derzeit befindet sich die Baumaßnahme laut Verwaltung noch in der Planung, die teilweise von der Denkmalpflege genehmigt werden müsse.