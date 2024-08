Engagement für Flüchtlingskinder Bonnerin Karin Clement erhält Bundesverdienstkreuz

Der Bonnerin Karin Clement ist für ihr langjähriges soziales und gesellschaftliches Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden. Ministerpräsident Hendrik Wüst überreichte im Auftrag des Bundespräsidenten die Auszeichnung am Mittwoch in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Die aus Bydgoszcz (früher Bromberg) stammende Clement war seit 1966 mit dem 2020 verstorbenen ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten und Bundeswirtschafts- und -arbeitsminister Wolfgang Clement verheiratet.