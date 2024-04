Vorträge, Coachings, Jobangebote Bonner Karrieretag findet heute im Telekom Dome statt

Pünktlich um 10 Uhr öffneten sich die Tore des Telekom Domes auf dem Bonner Hardtberg, um die ersten Besucher des Bonner Karrieretags einzulassen. Bis 17 Uhr bietet sich am heutigen Donnerstag Gelegenheit, sich über die Themen Karriere und Beruf in verschiedenen Vorträgen zu informieren oder mit Unternehmen aus der Region in Kontakt zu treten.