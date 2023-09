Telekom Dome in Bonn Mehr als hundert Arbeitgeber suchen beim Karrieretag neue Leute

Um 10 Uhr standen die Besucherinnen und Besucher vor dem Telekom Dome fast bis zum Kreisverkehr Schlange. Einige Wartende wie Ali Sarlak haben ihre Bewerbungsmappe in der Hand. Der 29-Jährige ist mit einer Gruppe an Kaufleuten und ITlern gekommen, die gerade für ihre Umschulung einen Praktikumsplatz suchen. Stephan Gelen (32) startet optimistisch in den Karrieretag, der nicht seine erste Jobmesse ist: „Hier kommt man gut ins Quatschen.“