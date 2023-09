Telekom Dome in Bonn Mehr Arbeitgeber und Jobsuchende beim Karrieretag

Ein spontaner Teilnehmer ist Hasan Oral. Er kam vor sechs Monaten aus der Türkei nach Bonn. „Ich suche einen Job in der IT-Branche“, erzählt der 53-Jährige auf Englisch. Bürokratie und Digitalisierung seien sehr langsam in Deutschland. „Für uns ist der Reiz, dass man direkt mit Bewerbern in den Austausch kommt und sich kennenlernen kann“, sagt Ilektra Afentopoulou von der Lebenshilfe Bonn, die zum ersten Mal beim Speeddating dabei ist. Man könne so deutlich schneller herausfinden, ob es passt.