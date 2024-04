Vorträge, Coachings, Jobangebote 4000 Besucher erleben den Bonner Karrieretag im Telekom Dome

„Es ist eine total bunt gemischte Gruppe, die sich heute schon bei uns am Stand gemeldet hat“, erzählt Karin Kröder, Sachgebietsleiterin für den Bereich Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung im Rhein-Sieg-Kreis. Viele Menschen hätten bereits konkrete Fragen und Vorstellungen. Vor allem die Möglichkeit eines Quereinstiegs habe viele der Besucher am Stand interessiert. Anderen habe sie erst einmal erklären müssen, was der Rhein-Sieg-Kreis eigentlich ist und was dieser alles umfasst. „Die meisten sind überrascht, wie vielseitig wir als Kreisverwaltung sind, was der öffentliche Dienst alles zu bieten hat und welche Berufe unter unserem Dach Platz haben“, schildert Kröder. „Auf dem Flyer steht, dass Sie Stellen in 80 verschiedenen Berufsfeldern anbieten“, sagt ein Mann, der an den Stand herantritt. Kröder nickt. „Spielt da auch psychologische Arbeit eine Rolle?“, fragt er weiter. „Na klar“, antwortet die Sachgebietsleiterin und befindet sich damit direkt im nächsten Gespräch.