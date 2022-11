Tiere in Bonn fahrlässig ausgesetzt : Haustiere landen in Kartons und Plastiktüten vor dem Tierheim

Haustiere werden zurzeit häufiger ausgesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Andreas Arnold

Bonn In Bonn und der Region nimmt die Zahl ausgesetzter Tiere offenbar zu. Die Tierheime sehen das mit Sorge. Wie gefährlich fahrlässiges Aussetzen für die Tiere werden kann, zeigen drastische Beispiele beim Bonner Tierheim. Dort fand man zuletzt einen leeren Karton mit Blut- und Fellspuren.



Weiterleiten Drucken Von Meike Carstensen

Tierheime in Bonn und der Region beobachten mit Sorge, dass die Zahl ausgesetzter Tiere zunimmt. Immer wieder setzen unbekannte Tierhalter ihre Haustiere demnach vor den Tierheimen aus und gefährden dabei das Wohl ihrer Tiere.

Ein besonders drastischer Fall ereignete sich in dieser Woche vor dem Albert Schweitzer Tierheim in Bonn. Eine Mitarbeiterin hatte dort einen aufgerissenen Karton entdeckt, der Blut- und Fellspuren an der Ausbruchstelle enthielt. In dem kleinen und leeren Karton befanden sich zudem abgebrochene Krallen, wie die Leiterin des Bonner Tierheims Julia Zerwas berichtet. Das Tierheim vermutet nun, dass in der Nacht auf Montag zwischen 1 Uhr und 6 Uhr morgens eine Katze in der zugeklebten Box abgestellt wurde. Das Tier könnte sich demnach selbst aus dem Karton befreit haben, wobei es sich womöglich Verletzungen zuzog.

Wieso? 😔 Dieser Karton wurde heute morgen um kurz nach 6 vor unserem Tierheimtor von einer Mitarbeiterin gefunden. Es... Posted by Tierheim Bonn on Sunday, November 6, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie lange sich das Tier in der Box befand, ist unklar. Es sei möglich, dass der Sauerstoff in der Kiste knapp wurde, da sich in dieser nur kleine Luftlöcher befanden, sagt die Tierheimleiterin. Das Tierheim hatte den Fall zuvor in einem Facebook-Post öffentlich gemacht und auch Fotos des Kartons veröffentlicht. „Wir wissen nicht, was für ein Tier sich darin befand und können nur noch hoffen, dass es überlebt“, hieß es in der Mitteilung. Solche Aktionen würden die Tiere oft das Leben kosten, schrieb das Tierheim und appellierte an Tierhalter: „Bitte sprechen Sie mit uns und setzen Sie Ihr Tier nicht einer solchen Gefahr aus.“

Einen ähnlichen Fall hatte es bereits am vergangenen Samstag gegeben. Am Nachmittag hatte eine Mitarbeiterin des Tierheims zufällig eine Katze in einer Plastiktüte entdeckt, die in einem Wagen für Tierfutterspenden abgelegt wurde. Ein Fall, der „an Gewissenlosigkeit kaum noch zu überbieten“ sei, schrieb das Tierheim.

Tier vor Tierheim abgelegt: Gründe und Probleme

Auch wenn dies drastische Beispiele sind, mehren sich solche Fälle offenbar. Tierheimleiterin Zerwas sagt, es gebe „aktuell deutlich mehr ausgesetzte Tiere“. Das habe mehrere Ursachen. So kommen auf Tierhalter deutliche höhere Kosten bei Tierarzt-Besuchen zu, weil eine neue Tierärztegebührenordnung die Gebühren deutlich anhebt. Hinzu kommen die Inflation und die Folgen der Energiekrise. Der finanzielle Druck auf einkommensschwache Tierhalter nimmt damit zu. In der Folge werden die Tiere vermehrt abgegeben. Außerdem wurden während der Corona-Pandemie mehr Haustiere angeschafft. Nun landeten einige dieser „Corona-Tiere“ in den Tierheimen, berichtet Zerwas.

Tierheim Troisdorf: Gesundheitliche Situation der Tiere bereitet Sorge

Diesen Trend beobachtet auch das Tierheim Troisdorf. In den vergangenen zwei bis drei Jahren seien vermutlich deutlich mehr Tiere angeschafft worden. Nun würden „Lust-Käufe ihren Zauber verlieren“, beschreibt Kerstin Weiser vom Tierheim Troisdorf die Situation.

Das Tierwohl stehe für die Tierheime an erster Stelle. Es werde allerdings immer schwieriger, die hohe Zahl abgegebener Tiere aufzunehmen. Ein Tierheim sei für Notfälle da und es könne „keine Impulskäufe der gesamten Nation kompensieren“, sagt Weiser. Ihr bereitet auch die gesundheitliche Situation vieler Tiere große Sorgen. Einige Rassen werden demnach vor allem nach Schönheitsidealen gezüchtet. „Je exklusiver und ausgefallener eine Rasse ist, desto mehr Geld bringt sie“, sagt Weiser. Häufig werden so Tierarten gezüchtet, die von Geburt an gesundheitliche Probleme haben, etwa einen Gendefekt. Käufer sehen dann häufig über vorhersehbare Knochenprobleme, Allergien und Futterunverträglichkeiten hinweg, die diese Tiere mitbringen. Werden solche Tiere abgegeben oder ausgesetzt, bedeutet das Mehrkosten für die Heime. Das Tierheim Troisdorf etwa muss zurzeit 12.000 Euro im Monat alleine für Tierarztkosten aufbringen.

Grundsätzlich könne man laut Weiser eindeutig sagen, dass Tierheime in ganz Deutschland „aus allen Nähten platzen“. Sie legt den Menschen ans Herz, sich ausreichend Gedanken zu machen und Erfahrungsberichte einzuholen, bevor ein Tier gekauft wird.

Katze in Plastiktüte neben Futterspenden