In einem offenen Brief an das Erzbistum Köln protestiert der Bonner Katholikenrat gegen die Finanzierung der Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT). Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hatte sich im Dezember mit seinen umstrittenen Hochschulplänen durchgesetzt: Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat des Erzbistums genehmigte einen Wirtschaftsplan, der für 2024 einen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro aus Kirchensteuern vorsieht. „Die Zusage des Erzbischofs, dass dies in den ersten sechs Jahren der KHKT nicht nötig sein werde, wird damit nicht eingehalten“, kritisiert die Vertretung der katholischen Laien in Bonn.