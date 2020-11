Neue Oberbürgermeisterin : Katja Dörner nimmt Dienst im Bonner Stadthaus auf

Bonn Katja Dörner hat ihr Amt als Bonner Oberbürgermeisterin angetreten. Um 9 Uhr bezog sie ihr Büro im Stadthaus. Bittere Nachricht für sie zu Beginn: Die Gespräche mit der Grünen-Bezirksbürgermeisterin Brigitta Poppe-Reiners sind offensichtlich gescheitert.

Mit einem Paukenschlag hat die Amtszeit von Bonns neuer Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) am Montagmorgen begonnen. Kaum hatte Dörner gegen 9 Uhr ihr Büro im zwölften Stock des Stadthauses bezogen, machte die Nachricht die Runde: Ihre Parteifreundin und Noch-Bezirksbürgermeisterin Brigitta Poppe-Reiners (63) soll nach gescheiterten Vermittlungsgesprächen nun doch die Grünen-Bezirksfraktion Bonn verlassen haben. Das erfuhr der GA aus zuverlässigen Quellen an diesem Morgen. Ob sie auch der Ratsfraktion den Rücken kehren wird, wie sie vorige Woche angedeutet hatte, ist wohl noch offen. Die Grünen-Bezirksbürgermeisterin war am Montag noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Hintergrund ist die Abwahl Poppe-Reiners in ihrer Bezirksfraktion als Kandidatin für das Amt der Bezirksbürgermeisterin in der neuen Ratsperiode. Statt Poppe-Reiners wählte die Bezirksfraktion am vorigen Donnerstag Fraktionsneuling Eva Kuzu (50) zur Kandidatin. Vermittelnde Gespräche am Wochenende, an denen auch Dörner teilnahm, sind demnach offensichtlich gescheitert.