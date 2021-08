Nachfrage nach Corona-Tests : Kaum noch Selbsttests in den Bonner Supermärkten

Früher leicht zu bekommen, mittlerweile schwieriger: Corona-Selbsttests in Bonner Supermärkten. Foto: Marco Rauch

Bonn Das Angebot an Corona-Selbsttests in den Bonner Supermärkten scheint deutlich zurückzugehen. Welche Gründe hat das? Und sind sie als Nachweis gültig, wenn die Bürgertests in den Teststellen nicht mehr bezahlt werden?