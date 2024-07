Bauvoranfrage Stadt lehnt neuen Drogeriemarkt in Buschdorf ab

Im Ortsteil Buschdorf an der Stadtgrenze zu Bornheim tut sich so manches, aber vornehmlich auf dem Papier. Eine Jury hat gerade einen Siegerentwurf für das weitgehend in städtischem Besitz befindliche Baugebiet „Rosenfeld“ gekürt. 800 bis 900 Wohnungen könnten dort in den kommenden zehn Jahren an der Autobahn entstehen. Macht über den Daumen gepeilt 2000 Neubürger bei etwa 5000 „Alt“-Bürgern. Die Frage nach der sogenannten Nahversorgung im Ort stellt sich schon länger.