Technisches Problem und Fahrermangel : Kein Tanken an esso-Tankstelle an der Bonner Reuterstraße möglich

Kein Tanken an esso-Tankstelle an der Bonner Reuterstraße möglich

Zapfsäulen an einer Tankstelle. Bei Esso an der Reuterstraße gab es am Montagmorgen keinen Treibstoff (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Bonn Am Montagmorgen war es Kunden nicht möglich, an der esso-Tankstelle auf der Reuterstraße zu tanken. Die Tanks der Filiale waren leer, weil nicht genügend Fahrer Treibstoff transportieren konnten.

Autofahrern war es am Montagmorgen an der Esso-Tankstelle an der Reuterstraße nicht möglich zu tanken. Um 10 Uhr morgens war das Gelände entsprechend wenig frequentiert, kein einziges Auto stand vor der Filiale. Ein Zettel an der Ladentür ließ verlauten, dass aufgrund von leeren Kraftstoff-Tanks jedwedes Tanken an der Filiale nicht möglich sei.