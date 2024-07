Lücke bei der Friseurausbildung In Bonn gibt es keine Friseure für Menschen mit Afro-Haaren

Dass der Besuch beim Friseur für viele Menschen eine große Bedeutung hat, zeigte zuletzt die Corona-Pandemie, als die Friseure nach dem zweiten Lockdown vorzeitig wieder öffnen durften. Doch nicht alle können einfach zum Haareschneiden in einen Friseurladen gehen. So auch nicht Zola Wiegand-M’Pembele aus Bad Godesberg. Die 51-Jährige ist als Kind eines Kongolesen und einer Deutschen in Bonn geboren und hat Afro-Haare.