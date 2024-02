Vorbild Koblenz und Tübingen Darum setzt Bonn höhere Anwohnerparkgebühren für SUV nicht um

Am 1. März steigen die Preise für Anwohnerparken in Bonn. Sie verdoppeln sich von 15 auf 30 Euro im Monat und gelten für alle Personen, die einen Anwohnerparkplatz beantragen. Dabei spielt die Größe des Wagens keine Rolle. In anderen Städten wird darüber bereits diskutiert und es gibt wie in Koblenz erste Ergebnisse. Rheinland-Pfalz hat mit einer eigenen Landesverordnung den Kommunen ermöglicht, eigene Rechtsverordnungen zum Anwohnerparken zu erlassen, wovon die Stadtverwaltung Koblenz nach eigenen Angaben Gebrauch macht.