Verkehrslage in Bonn A565 am Wochenende doch nicht gesperrt

Wie geplant hat die Autobahn GmbH den gesperrten Abschnitt der A565 an diesem Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bonn-Nord und Poppelsdorf wieder freigegeben. Die ebenfalls für einige Tage gesperrte B56 am Endenicher Ei ist bereits seit vorigen Dienstagabend wieder befahrbar. Wie der Bauträger am Montag mitteilte, kann die für das kommende Wochenende geplante Vollsperrung der A565 am Endenicher Ei entfallen, weil die Bauarbeiter mit dem Brückenabriss schneller durchgekommen sind, als geplant. Die nächste Sperrung ist für eine Woche im Juli angesetzt.