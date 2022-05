Auseinandersetzung in Bonn : Angestellte einer Firma verletzen Polizisten in Kessenich

Angestellte einer Firma verletzen Polizisten in Kessenich

Auseinandersetzung in Bonn

In Kessenich sind sech Polizisten bei einem Einsatz verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn Sechs Polizisten sind bei einer Auseinandersetzung mit zwei Männern in Bonn-Kessenich verletzt worden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Tatverdächtigen zur Reichsbürgerbewegung.

Eigentlich wollte ein Beamter der Polizei Bonn am Donnerstagvormittag nur mit Viertklässlern einer Schule ein Radfahrtraining durchführen. Hierbei wurde auch der Erftweg befahren, auf welchem zwei Angestellte einer Firma Gerüstteile auf ihr Firmenfahrzeug luden. Als die Männer von dem Polizisten gebeten wurden, ihr Fahrzeug mit auf der Ladefläche vorhandenen Pylonen zu sichern, weigerten diese sich, ihre Personalien anzugeben.

Der Beamte forderte daraufhin Verstärkung an. Mit deren Hilfe sollten die Personalien der bis dahin nur verbal aggressiven Männer festgestellt werden. Die 55 und 57 Jahre alten Männer sprachen den Polizisten die Legitimation für die Kontrolle ab und begründeten dies damit, dass in Deutschland seit 1945 Kriegsrecht gelte, welches die Polizisten zu Angestellten einer Firma machen würde und diese somit kein Recht hätten, die Personalien aufzunehmen. Es ist eine Begründung, wie sie häufiger aus Kreisen der Reichsbürgerbewegung zu hören ist.

Nach Angaben der Polizei eskalierte die Situation, als eine Polizeibeamtin eine Metallleiter anfasste, welche der 55-Jährige trug. Dieser griff sie unmittelbar damit an. Die zwei Tatverdächtigen widersetzten sich massiv und griffen die Beamten an. Sechs Polizisten wurden dabei verletzt, drei von ihnen waren im Anschluss nicht mehr dienstfähig. Letztendlich gelang es den Beamten, die Männer festzunehmen und ins Polizeipräsidium zu bringen. Weil sich das Geschehen in den Garten eines Hauses verlagert hatte, bekamen die Viertklässler davon nichts mit, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.