Reparatur kann Stunden dauern : Rund 90 Häuser in Kessenich nach Rohrbrüchen ohne Wasser

Rund 90 Häuser in Kessenich nach Rohrbrüchen ohne Wasser

Kessenich Nach drei Wasserrohrbrüchen rund um den Rosenburgweg in Kessenich müssen rund 90 Haushalte momentan auf Wasser verzichten. Die Reparaturarbeiten könnten laut BonnNetz mehrere Stunden dauern.

Seit dem frühen Sonntagmorgen müssen die Bewohner von rund 90 Häusern am Rosenburgweg in Bonn-Kessenich ohne Wasser auskommen. Der Grund sind drei Wasserrohrbrüche, teilte BonnNetz am Sonntagmorgen mit. Mitarbeitende seien bereits vor Ort, um den Schaden zu reparieren.