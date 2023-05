Ehemaliges Krankenhausgebäude Abriss des „Klösterchen“ in Kessenich geplant

Schon seit November 2020 steht das „Klösterchen“ an der Nikolausstraße in Kessenich leer. Was mit der Immobilie genau passiert, war lange unklar. Jetzt scheint es eine neue Entwicklung zu geben. Denn nach Beobachtungen des Hobbyheimatforschers Alfred Kerger, der in direkter Nähe des kleinen Krankenhauses lebt, steht der Abriss des historischen Gebäudes bevor.