Feuerwehreinsatz in Kessenich Rauchmelder rettete Mann das Leben bei Wohnungsbrand

Aufmerksamen Nachbarn ist durch einen piepsenden Rauchmelder ein Brand in einer Wohnung in der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich aufgefallen. Am Mittwochabend riefen sie deshalb die Feuerwehr, die innerhalb kürzester Zeit vor Ort war. Denn neben der Berufsfeuerwehr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Kessenich alarmiert, die ihren Übungsabend abhielt.