Ausfälle bei der Bahn : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Kessenich

Die Feuerwehr ist am Mittwoch in die Pützstraße ausgerückt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Brand in einer Wohnung in Bonn-Kessenich ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus in der Pützstraße kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Linien 61 und 61 waren von dem Einsatz betroffen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Pützstraße in Kessenich ist es am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses hatte sich Rauch entwickelt. Nach ersten Angaben vor Ort konnten alle Bewohner das Haus selbstständig verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Die Feuerwehr verschaffte sich über den Hausflur schließlich Zutritt zur Wohnung und löschte den Brand. Durch das Feuer wurde eine Wasserleitung aufgelötet, weshalb die Wasserversorgung im gesamten Haus abgeschaltet werden musste.