Bonnerin wirft Hausrat aus dem Fenster „Versuche, verbalen Kontakt zu der Frau aufzunehmen, scheiterten“

So einen Vorfall erleben auch langgediente Polizisten selten: Als eine Streife in der Nacht zu Freitag in Kessenich eintraf, schmiss gerade eine Frau ihren Hausrat aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses auf Straße und Gehweg. Hintergrund war eine psychische Erkrankung, wie ein Polizeisprecher erläutert. In solchen Situationen müssen mehrere Behörden zusammenarbeiten.