Einsatz in Bonn-Kessenich Frau wirft Hausrat aus dem Fenster und verwüstet Straße

Die alarmierten Beamten trafen auf einen Ort der Verwüstung: Der Gehweg, Teile der Straße sowie der Bereich zur Haustür waren mit zerstörten Überresten von Hausrat, Scherben und Werkzeug übersät. Von den eintreffenden Polizisten ließ die Frau sich nicht beirren und warf weiter Gegenstände aus den Fenstern ihrer Wohnung. Jeglicher Versuch, mit der Frau zu sprechen, scheiterte. So entschieden die Polizisten sich, die Frau in ihrer Wohnung am weiteren Werfen zu hindern. In welcher Straße der Einsatz war, nannte die Polizei nicht.