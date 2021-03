Mann verschanzt sich in Wohnung : Lotharstraße in Kessenich wegen Polizeieinsatz gesperrt

Polizei und Feuerwehr sind in Kessenich im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

In Bonn-Kessenich gibt es aktuell einen größeren Polizeieinsatz. In der Folge ist ein Abschnitt der Lotharstraße gesperrt. Nach ersten Informationen hat sich ein Mann in seiner Wohnung verschanzt.



Wegen eines Polizeieinsatzes ist die Lotharstraße in Kessenich zwischen Argelanderstraße und Graf-Stauffenberg-Straße aktuell für den Autoverkehr gesperrt.

Vor Ort sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Nach GA-Informationen ist auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei vor Ort.

Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort hat sich ein Mann in seiner Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses verschanzt. Der Mann habe damit gedroht, die Beamten mit einem Hammer anzugreifen, sollten diese sich ihm nähern. Die Beamten stehen demnach im Gespräch mit dem Mann.

Weitere Berichterstattung folgt.

