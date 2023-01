Lotharstraße in Bonn : Psychisch Kranker terrorisiert seine Nachbarschaft in Kessenich

Blick in die Lotharstraße in Kessenich: Hier hat der Mann zwei Polizeieinsatze ausgelöst. Foto: Benjamin Westhoff

Kessenich Ein psychisch kranker Mann terrorisiert seit Längerem die Nachbarschaft in der Lotharstraße in Bonn, was sogar zu einem SEK-Einsatz führte. Laut Vermieter Vonovia soll bald Ruhe einkehren.