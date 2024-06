Mehrere Autos abgeschleppt Anwohner kritisieren Vorgehen des Ordnungsdiensts in Kessenich

Bonn · Am Dienstag und Mittwoch hat die Stadt Bonn Fahrzeughalter verwarnt, die auf dem Naheweg in Kessenich geparkt hatten. Die Straße sei dafür nicht breit genug. Mehrere Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Parkverbotsschilder gibt es in der Straße allerdings nicht.

09.06.2024 , 13:35 Uhr

Johannes Meissner hat die Durchfahrt eines Müllwagens auf dem Naheweg fotografisch festgehalten. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn