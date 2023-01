Raub in Kessenich : Männer überfallen Bonner Rentnerehepaar an der Haustür

Am Donnerstagabend haben zwei bislang unbekannte Männer ein Rentnerehepaar in ihrem Haus in Bonn-Kessenich bedroht und ausgeraubt. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn Am Donnerstagabend haben zwei bislang unbekannte Täter einen 90-jährigen Mann und seine 85-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung überfallen. Die Täter flohen mit der Beute, die Polizei ermittelt.

Die Bonner Polizei sucht nach einem Raubüberfall in dem Zuhause eines Rentnerehepaares nach zwei bislang unbekannten Tätern. Gegen 18.45 Uhr am Donnerstag klingelte es an der Tür des Hauses in der Straße „Am Buchenhang“ in Bonn-Kessenich. Als der 90-Jährige die Tür öffnete, wurde er von zwei Männern in den Hausflur geschubst, teilte die Polizei mit.