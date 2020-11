Fotofahndung der Polizei Bonn : Unbekannte heben in Kessenich mit gestohlener Kreditkarte Geld ab

Unbekannte heben in Kessenich mit gestohlener Kreditkarte Geld ab

Bonn Mit der gestohlenen Kreditkarte einer 67-jährigen Frau haben zwei noch unbekannte Männer in Bonn-Kessenich Geld abgehoben. Dabei wurden sie videografiert. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Wie die Polizei berichtet, hatten am 1. Oktober zwei Männer an einem Geldautomaten in Kessenich mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld vom Konto einer 67-Jährigen abgehoben.