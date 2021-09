Für mehr Platz auf den Straßen : „Kidical Mass“ ruft zur Fahrrad-Demo in Bonn auf

Bonn Unter dem Motto „Kinder auf’s Rad!“ findet am Samstag ein Fahrrad-Protest in Bonn statt. Die Initiative „Kidical Mass“ tritt für einen kinderfreundlichen Verkehr ein.

Die Initiative „Kidical Mass“ ruft für Samstag, 18. September, zu einer Fahrrad-Demonstration in Bonn auf. Unter dem Motto „Kinder auf’s Rad!“ möchte sie auf die gefährliche Situation von Kindern im Straßenverkehr aufmerksam machen, wie die Veranstalter mitteilten. Die Rundfahrt startet um 15 Uhr am Hofgarten, wo sie gegen 17 Uhr auch endet. Die Veranstalter rechnen laut Polizei mit 300 Teilnehmern.

Die Tour soll sich auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen: Am Hofgarten, Adenauerallee, Belderberg, Sandkaule, Welschnonnenstraße, Römerstraße, Rosental, Kölnstraße, Heerstraße, Dorotheenstraße, Kaiser-Karl-Ring, Hochstadenring, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Rathausgasse, Bischofplatz, Am Hof, Am Neutor, am Hofgarten.