Unfall in Kessenich Kind bei Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto verletzt

In Bonn-Kessenich sind am Montagnachmittag eine Straßenbahn und ein Auto auf der Hausdorffstraße zusammengestoßen. Nach ersten Informationen vor Ort soll die Bahn gegen 15.10 Uhr in Fahrtrichtung Quirinusplatz unterwegs gewesen sein, als sie vor der Ampelkreuzung Hausdorffstraße/August-Bier-Straße mit einem Auto zusammenstieß.