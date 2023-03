Lewis I. liegt auf der Intensivstation : Bonner Kinderprinz kämpft auf Teneriffa um sein Leben

Kinderprinz Lewis I. und Kinderbonna Mia I. hatten bei der Proklamation ihren ersten großen Auftritt. Foto: Stefan Knopp

Bonn/Teneriffa Das Herz des Bonner Kinderprinzen bereitet ihm aktuell große Probleme. Lewis I. liegt auf Teneriffa auf einer Intensivstation.

Bonns Kinderprinz Lewis I. liegt seit wenigen Tagen auf einer Intensivstation auf der Insel Teneriffa. Sein von Geburt an krankes Herz hat aktuell so massive Schwierigkeiten, dass er intensivmedizinisch behandelt werden muss. Nach GA-Informationen ist ein Rücktransport in die Heimat nur mit einem Ambulanzjet möglich.

Lewis Janik Jacobs ist Mitglied des Bonner Stadtsoldatencorps, für das er in der gerade zu Ende gegangenen Session als Kinderprinz durch die Säle gezogen ist. Stadtsoldatenkommandant Wolfgang Orth ist ständig mit Mutter Manuela Jacobs in Kontakt und organisiert den Rücktransport in die Bonner Uniklinik.

Die Mutter ist mit ihrem Sohn nach Teneriffa geflogen, um am dortigen Karneval teilzunehmen. Die Ärztin von Lewis hatte die Reise genehmigt. Doch dann verschlimmerte sich die Situation offensichtlich überraschend dramatisch.