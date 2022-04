Stadt gibt Prognose : Die volle Kirschblüte in Bonn steht unmittelbar bevor

Quiz zur Japanischen Blütenkirsche : Wie gut kennen Sie sich mit der Bonner Kirschblüte aus? Die ersten Bäume in der Altstadt in Bonn blühen bereits. Die Kirschblüte in ihrer vollen Pracht steht kurz bevor. Seit wann gibt es die Japanische Blütenkirsche überhaupt in Bonn und wie ist der Fachbegriff der Sorte, die auf der Heerstraße steht? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.