Neuerscheinung in Bonn Neuer Kirschblüten-Bildband zeigt besondere Details

Deutsch, Englisch und Japanisch: In diesen drei Sprachen steht der Titel „Kirschblüte Bonn“ auf dem neuen Bildband der Druckerei Brandt. Gunnar Kurz, Inhaber der Druckerei, stellte den Bildband vor Kurzem in der Breite Straße 65 im Geschäft Print & Paint vor. Der gewählte Ort schafft eine Verbindung zum Buch, denn hier wird die rosa Pracht bald zu sehen sein. Vielleicht beginnt die volle Blüte in diesem Jahr sogar schon am Gründonnerstag, 28. März, schätzt Victoria Harlos, Inhaberin von Print & Paint. „Das wäre so früh wie noch nie in den vergangenen Jahren“, sagt sie.