Kirschblüte in der Bonner Altstadt Händler bereiten sich auf den Ansturm vor

Wenn sich die Altstadt ihre rosa-rote Tracht anlegt, dann kommt die ganze Welt, um sie zu sehen. Die Kirschblüten werden in Soziale Medien, durch Blogger und Bestenlisten im Netz bewundert – auf Fotos auf den Smartphone-Bildschirmen und in der Realität durch Massen an Touristen. Das Bewundern kann bald wieder beginnen. Die Stadt rechnet – Stand Mittwoch – damit, dass die Blüte wegen der milden Temperaturen ihre volle Pracht schon Anfang April entfalten könnte. Schon nach Ostern sollen die Schilder für das temporäre Durchfahrtsverbot an den Wochenenden Der Hype, der mit ihnen aufblüht, sorgt für eine einzigartige und arbeitsreiche Saison für Einzelhandel und Gastronomie am Rande des Blütendaches. Laden- und Lokalbesitzer haben dem GA erzählt, wie sie sich auf den Ansturm der Kirschblüten-Pilger vorbereiten, der schon bald beginnen kann.