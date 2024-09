Bonner findet Regelung ungerecht Stadt lehnt Rückzahlung von Elternbeiträgen bei Kita-Ausfällen ab

Eine Teil-Erstattung der Elternbeiträge, wenn die Kita-Betreuung wegen Personalmangels mehr als 30 Tage in einem Jahr ausfällt: Das fordert der Bonner Vater Sören Wallrodt in einem Bürgerantrag von der Stadt. Das Aktionsbündnis „Eltern am Limit“ unterstützt ihn dabei, Initiatorin Ellen Ostermann sieht den Antrag aber nur als ersten Schritt, um die Probleme durch die Notbetreuung auszugleichen: „Eigentlich sind wir dafür, dass die Elternbeiträge komplett abgeschafft werden.“