Sankt Bernhard in Auerberg : Bonner Kita schließt wegen Personalmangels

Sankt Bernhard in Auerberg

Schlechte Aussichten für die Kita Sankt Bernhard: Zum August 2023 wird der Betrieb an der Eupener Straße eingestellt. Foto: Meike Böschemeyer

Auerberg Der Vorstand der Kirchengemeinde Sankt Thomas Morus löst im August kommenden Jahres die Kindertagesstätte Sankt Bernhard in Bonn-Auerberg auf. Grund sei eine anhaltend mangelhafte Personalsituation.

Hintergrund sei die Tatsache, dass aufgrund der „anhaltend mangelhaften Personalsituation“ in der Einrichtung perspektivisch „keine angemessene Betreuung der Kinder“ mehr gewährleistet werden könne. So heißt es in der Mitteilung des Kirchenvorstands, der als Träger der Einrichtung zutiefst bedauere, die Entscheidung treffen zu müssen. Die Einstellung des Betriebs erfolge nach Absprache mit dem Bonner Jugendamt. Alle bestehenden Betreuungsverträge würden weitergeführt.