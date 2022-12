Personalnotstand in Einrichtungen : Kita-Springer sind in Bonn knapp

Personalmangel in Bonner Kitas : So ergeht es zwei berufstätigen Müttern mit der Notbetreuung Julia Gei aus Duisdorf hat eine verzweifelte E-Mail an die Stadt Bonn geschrieben: Sie könne ihrem Beruf kaum noch nachgehen, weil sie ihr Kind wegen Personalmangels in der Kita häufig selbst betreuen muss. Die Stadt macht wenig Hoffnung, dass sich an dieser Situation etwas ändert.