Notbetreuung in Bonn Bonner Kita sucht nach fünf Kündigungen dringend Personal

8.15 Uhr am Dienstagmorgen: Eltern bringen ihre Kinder in das neue Gebäude der Kita Wittelsbacher Pänz in der Bonner Weststadt. Drinnen frühstücken schon ein paar Kinder und Erzieherin Tina Azerar spitzt die Stifte, damit gleich gemalt werden kann. Alles wirkt wie normaler Betrieb, aber es gibt ein großes Problem: Die Leitung hat ihren letzten Tag und ist nicht die Einzige, die geht. Die Kita hat mit der Montessori-Ausrichtung ein beliebtes pädagogisches Konzept, seit Herbst einen modernen Neubau, aber nun nur noch drei Fachkräfte. Weil in rund einem halben Jahr fünf Leute gekündigt haben, kann nur die Hälfte der rund 60 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren derzeit in der Kita betreut werden. Nach einem Elternabend Ende April sitzt der Schock bei den Eltern tief, und einige äußern Kritik Richtung Träger. Das ist die evangelische Kreuzkirchengemeinde.