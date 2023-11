Nach Umzug der „Kleinen Strolche“ Bonner Kita will neue Möbel mit Crowdfunding beschaffen

Ein Ortswechsel bringt immer Stress und Kosten mit sich, auch wenn den eigentlichen Umzug in ein Übergangsquartier der Vermieter übernimmt. Doch den Verein hat es nun doppelt getroffen. Einerseits haben die Inflation und die deutlich gestiegenen Löhne der fünf festangestellten Erzieherinnen stark an den Rücklagen gezehrt. Andererseits waren viele Möbelstücke nach Jahrzehnten abgewohnt und in den neuen Räumen außerdem nicht mehr zu verwenden. „Nach längerer Suche konnten wir ein ehemaliges Ladenlokal in der Wolfstraße anmieten“, berichtet Kundruhn. Das liegt anders als ein weiteres Ausweichquartier in Endenich nur einen Steinwurf entfernt, was für die 13 Elternpaare aus der Bonner Nordstadt ein großer Vorteil ist. Aber für die 15 Kinder und ihre Betreuerinnen stehen nur noch drei kleine Räume zur Verfügung.