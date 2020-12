Kostenpflichtiger Inhalt: Verschärfte Corona-Maßnahmen : Bonner OB Dörner wollte Kitas schon früher schließen lassen

In Bonn bleiben Kitas bis einschließlich Dienstag geöffnet. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn In ganz Bonn sind Böller an Silvester in der Öffentlichkeit verboten. Demgegenüber bleiben Kitas wie geplant bis einschließlich Dienstag geöffnet. Einem Antrag der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die Einrichtungen schon früher zu schließen, erteilte das Land eine Abfuhr.