Kleidertausch aus dem Koffer Bonnerin schickt Klamotten auf Reisen

Vor der Pandemie hat Sommershof eine Kleidertausch-Party in Bonn, die von Greenpeace organisiert wurde, besucht: Bei dieser Veranstaltung haben Besucher ihre aussortierte Kleidung mitgebracht, die wie auf einem Flohmarkt ausgehängt wurde und neue Besitzer unter den Besuchern fand. Sommershof war sofort Feuer und Flamme für diese nachhaltige Idee und stieß eine solche Aktion in ihrer Arbeitsstelle, einer großen Bonner Firma, an. Vier Mal organisierte sie einen Kleidertausch-Tag in der Firma, dann kam Corona und mit dem Virus der Lockdown. Veranstaltungen waren undenkbar. In der Weihnachtszeit dachte sich Sommershof eine Alternative aus. Über das Intranet sammelte sie Kleidertausch-Interessenten der Firma in Bonn und Betriebsstätten in ganz Deutschland. In der Adventszeit schickte sie den ersten Kleiderkoffer los, der in Haushalte von Kollegen in Nord-, Ost- und Süddeutschland wanderte, bis er schließlich im Sommer wieder in Bonn ankam. Vom Erfolg dieser Kofferwanderung getrieben, führte Sommershof den Tausch in Bonn über soziale Netzwerke einfach weiter.