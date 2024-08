Bonner Kleingärtner sollen umziehen „Herzblut, Erinnerungen: Alles ist weg“

Umziehen oder aufgeben: Vor dieser Frage stehen jetzt die Besitzer einiger Parzellen in der Kleingartenanlage des Vereins Flora direkt neben dem „Tausendfüßler“. Dass sie ihre Gärten aller Voraussicht nach verlassen müssen, liegt aber nicht am sechsspurigen Ausbau der Autobahn 565, sondern daran, dass das benachbarte Tierheim Albert Schweitzer seine Fläche vergrößern möchte. Die Stadt bietet den Gärtnern die Möglichkeit an, am Rand von Dransdorf neu anzufangen. Aber das sagt sich so leicht.